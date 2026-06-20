Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами.

Захід організувало Центральне управління інноваційної діяльності ЗСУ — ключовий майданчик взаємодії між військовою наукою, розробниками та виробниками сучасних технологій для війська, повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

«Під час демонстрації українські виробники представили перспективні розробки та показали їхню роботу в умовах, максимально наближених до бойових. Побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем і їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу.

З міркувань безпеки не розголошуватиму технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів. Наше завдання — щоб російські окупанти дізналися про їхні можливості безпосередньо на полі бою.

Найближчим часом результати випробувань будуть детально проаналізовані. Після цього ухвалимо рішення щодо масштабування виробництва та інтеграції цих систем у підрозділи Сил оборони України», – зазначив Олександр Сирський.

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