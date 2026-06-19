У Парижі представили український безпілотний тримаран SIRENA, оснащений потужним РЕБ та ракетами проти авіації.

Про це кореспонденту Мілітарного на виставці Eurosatory розповів представник компанії Center of Innovative Technologies Program.

Морський дрон спеціально розроблений для проведення складних операцій радіоелектронної боротьби у закритих та спірних морських акваторіях.

Головною особливістю комплексу є інтегрований багатодіапазонний засіб глушіння, який працює у широкому частотному діапазоні від 300 до 6000 МГц.

Завдяки цьому платформа здатна одночасно блокувати ворожий зв’язок, навігаційні сигнали GNSS та канали управління безпілотниками.

Український дрон-тримаран SIRENA з РЕБ та ракетами AIM-9M. Рендер: Center of Innovative Technologies Program

Радіус ефективного електронного придушення засобів противника досягає 30 кілометрів.

Для забезпечення високої бойової ефективності тримаран оснащений радаром Pelican V1 та системою РЕБ Scorpion V5.

«Scorpion пригнічує навігаційні системи, зокрема автопілот. Також може працювати по “Шахедах”», — розповів представник компанії.

Окрім засобів глушіння, на борту встановлено пускову установку SeaDRAGON, здатну застосовувати ракети класу «повітря-повітря» AIM-9M Sidewinder.

Радар Pelican V1, система РЕБ Scorpion V5 та ракети AIM-9M на дроні SIRENA. Фото: Мілітарний

SIRENA може виконувати місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах без потреби у прямій видимості з командним пунктом.

Тримаран здатний розвивати швидкість до 90 км/год та нести до 300 кілограмів корисного навантаження.

Також SIRENA може безперервно діяти до 24 годин, забезпечуючи захист узбережжя та ведення розвідки на відстані до 800 кілометрів.

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