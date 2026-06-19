Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького запрошує всіх охочих долучитися до щорічної міської акції «Миколаївський диктант» до Дня Конституції України.

Цьогоріч текст диктанту присвячений особливій події для нашого міста — 125-річчю Миколаївського зоопарку, одного з найстаріших зоопарків України, який уже понад століття є невід’ємною частиною культурного та природоохоронного життя Миколаєва. Недарма його називають справжньою візитівкою міста та одним із найкращих зоопарків України.

«Миколаївський диктант» — це чудова нагода перевірити власні знання української мови, відчути єдність громади та вкотре відкрити для себе цікаві сторінки історії рідного міста.

Тож об 11.00 26 червня приходьте до Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького писати диктант! Адже любов до рідної мови починається зі слова, а любов до рідного міста — з його історії.

Як повідомляло Інше ТВ, «Гадання на магнолії» – у Миколаєві втретє написали «Миколаївський диктант» (ФОТО)