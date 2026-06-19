У Таджикистані розпочався сімейний транзит влади. Таке рокіровка може обернутися подальшим зубожінням населення, а для Росії – втратою своїх позицій та вкладень.

ЗМІ повідомляють, що у Таджикистані прискорилася підготовка до передачі влади від Емомалі Рахмона його синові Рустаму Емомалі. Розмови про транзит посилюються на тлі повідомлень про погіршення здоров’я чинного президента та необхідність забезпечити наступність влади всередині правлячої родини. При цьому процес зміни керівництва відбувається в момент масштабного переділу впливу в Центральній Азії, де головним зовнішнім бенефіціаром все частіше виявляється Китай.

Експерти попереджають. таджикистанців така рокіровка може обернутися подальшим зубожінням населення, а для Росії – втратою багаторічних економічних та політичних вкладень.

Економічна петля для громадян

Замість структурних реформ, команда передбачуваного наступника робить ставку на китайські гроші. Тільки за травень Пекін пообіцяв Душанбе контракти на суму близько $8 млрд, у тому числі $3,5 млрд складають прямі інвестиції. Однак нові кошти можуть піти не на розвиток економіки та створення робочих місць, а на збереження чинної системи влади та обслуговування боргу перед КНР.

Нова хвиля злиднів

Вже зараз понад 57% прямих іноземних інвестицій у Таджикистан посідає Китай. Стратегічні ресурси країни – від родовищ золота до уранових активів поступово переходять під контроль китайських структур. При цьому значна частина проектів реалізується китайськими підрядниками, що скорочує можливості працевлаштування місцевого населення та підштовхує сотні тисяч громадян до трудової міграції.

Ризик «великого обнулення» для Росії

Передача влади Рустаму Емомалі може стати приводом для перегляду колишніх домовленостей із Москвою. Для нової команди багато зобов’язань, взятих при Емомалі Рахмон-старшому, можуть бути представлені як особисті політичні компроміси колишнього керівництва. В експертному середовищі не відкидають спроб Душанбе переглянути частину раніше досягнутих угод.

Кому Москва вибачила борги

Росія багато років підтримувала таджицьку економіку. Нещодавно Москві довелося списати борг Сангтудинської ГЕС-1 у розмірі $298 млн. і вдвічі знизити тарифи на закупівлю електроенергії таджицькими споживачами.

Цифри. У 2025 році обсяг прямих інвестицій Росії до Таджикистану склав лише $37,8 млн, або близько 7,4% ринку. Китай за обсягом інвестицій випереджає Росію майже у вісім разів, а по товарообігу вже вийшов на перше місце – $2,849 млрд проти російських $2,47 млрд.

Що зрештою?

Передача влади всередині сім’ї Рахмона може остаточно закріпити нинішню модель розвитку сирої та міцної економіки Таджикистану — з високою залежністю міграцією населення. Для Росії ж існує ризик, що багаторічні політичні поступки, фінансова підтримка та інвестиції не принесуть очікуваних дивідендів: Душанбе продовжить користуватися російськими ресурсами та преференціями, одночасно посилюючи економічну залежність від Пекіна.