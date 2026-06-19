У червні офіційний курс долара наблизився до позначки 45 гривень, що стало результатом дії ринкових чинників та зростання бюджетних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників НБУ на брифінгу.

Глова НБУ Андрій Пишний пояснив причини курсових коливань, що спостерігаються останнім часом тим, що поточний курс формується в умовах режиму “керованої гнучкості”. Тож, ціна валюти залежить від балансу попиту та пропозиції.

“Режим керованої гнучкості передбачає, що курс рухається в обидва боки. Рухається він під тиском попиту і пропозиції. Якщо зростає попит – з’являється певна динаміка курсова. НБУ присутній на ринку, щоб згладжувати небезпечні коливання. Але дає курсу рухатися в обидва боки”, – зазначив Пишний.

Він додав, що нинішні курсові зміни були очікуваними, а їхні причини пов’язані як з глобальними процесами, так і з внутрішніми факторами.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетей деталізував динаміку ринку. Хоча червень та липень зазвичай характеризуються зниженням пропозиції валюти через сезонний фактор, цьогоріч критичного дефіциту не спостерігається.

Стабільна пропозиція: За 5 місяців поточного року валова пропозиція на 13% вища у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Її підтримують агропромисловий сектор, гірничо-металургійна галузь та благодійні організації.

Бюджетний тиск: Чисті бюджетні видатки за 5 місяців зросли на третину, що створило асиметрію – валовий попит зростає швидше за валову пропозицію.

Сектори попиту: Найбільший внесок робить оборонний сектор, також зростає попит у сегментах паливно-енергетичного комплексу та споживчих товарів.

Гелетей навів статистику середньоденного чистого попиту на безготівкову валюту:

Квітень: 118 млн доларів.

Травень: 107 млн доларів.

Червень: 147 млн доларів.

За словами Гелетея, як наслідок дії ринкових чинників, відбулася девальвація гривні.

“Внаслідок дії ринкових чинників, попиту і пропозиції, відбулась девальвація. Що передбачено, в принципі, нашими підходами. Курс може коливатися в дві сторони. Ми досягнули рівня офіційного курсу 44,97 (на початку місяця було 44,26 гри) гривні за долар, потім курс стабілізувався на рівні 44,8-44,9. Відповідно з урахуванням ринкової кон’юнктури, ми збільшили нашу присутність і цей структурний дефіцит закриваємо”, – заявив Гелетей.

Щодо ситуації на готівковому ринку, представник НБУ відзначив наступне:

Ситуація залишається контрольованою, нервозність відсутня.

Після девальвації спостерігалося незначне зростання купівлі валюти населенням, проте ажіотажу немає.

Попит на готівкову валюту стабілізувався на рівні 19 млн доларів на день.

“Населення продовжує інвестувати в гривневі інструменти, і жодного ажіотажу, нервозності на готівковому сегменті ми не спостерігаємо. Важливо, щоб наявна курсова динаміка не підривала привабливості гривневих інструментів”, – підсумував Гелетей.