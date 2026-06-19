Президент України Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягненим у війну, зазначивши, що на території Білорусі працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по українській території, і закликав його демонтувати їх, в іншому випадку пообіцяв зробити це самостійно.

-Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим у війну – це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росією: вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві.

Він зазначив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в цю війну, і той зараз “розуміє, що Україна буде відповідати”.

-Не треба зайвих слів. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку, – сказав президент України.

Зеленський переконаний, що Лукашенку буде достатньо тижня, щоб зробити це.

-Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми, – сказав він.

Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.

-Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і давати відповідний дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює, – сказав Зеленський.