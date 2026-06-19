За перші п’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів спрямували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку. Це на 47,1 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, пише УНН.

Загалом за січень – травень цього року податок сплатили 8 978 автовласників. Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, такий приріст означає додаткові ресурси для фінансування локальних потреб та інфраструктури.

Найбільші суми транспортного податку надійшли від власників дорогих авто у таких регіонах:

Місто Київ – 40,6 млн грн;

Дніпропетровська область – 14,3 млн грн;

Київська область – 10,8 млн грн;

Львівська область – 10,7 млн грн.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України – йдеться у повідомленні.

Це – автівки, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн грн).

Транспортний податок зобов’язаний сплачувати виключно юридичний власник авто (той, на кого воно зареєстроване), а не той, хто ним фактично користується (орендарі та користувачі за довіреністю).

Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.