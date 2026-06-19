Під час повітряної тривоги питання місткості захисних споруд стає критичним. Хоча єдиної універсальної цифри для всіх сховищ нема, є чіткі норми проєктування, якими мають керуватися балансоутримувачі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як розраховують місткість укриття

Як пояснив заступник голови служби, місткість кожної конкретної споруди визначається виключно проєктною документацією згідно з Державними будівельними нормами (ДБН В.2.2-5:2023 “Захисні споруди цивільного захисту”).

“Мінімальна площа основного приміщення для укриття становить 0,6 м² на одну особу при одноярусному розміщенні місць для сидіння. Для закладів освіти рекомендовано передбачати до 1 м² на одну особу, щоб забезпечити комфортніше та безпечніше перебування дітей”, – зазначає Крейтор.

Чим небезпечне переповнення

В укритті може перебувати лише та кількість людей, яка вказана в його проєкті. Спеціаліст наголошує, що перевищення цього ліміту створює серйозні ризики:

суттєво погіршується якість повітря;

стає важче дихати;

значно зростає ризик підхопити інфекційні хвороби.

Куди звертатися у разі порушень

У Держпродспоживслужбі насамперед рекомендують повідомляти про виявлені недоліки адміністрацію закладу або балансоутримувача, оскільки саме вони несуть відповідальність за стан приміщень та створення безпечних умов.

Якщо порушення не усувають або вони становлять загрозу для здоров’я, необхідно звертатися до:

територіальних органів Держпродспоживслужби;

органів місцевого самоврядування або відповідної військової адміністрації.

Фото: куди скаржитися на порушення в укриттях (інфографіка РБК-Україна)

“Хочу наголосити, що небайдужість громадян і своєчасне повідомлення про виявлені проблеми допомагають швидше усувати недоліки та створювати безпечні й комфортні умови для людей у місцях тимчасового перебування та укриттях”, – підсумував Андрій Крейтор.