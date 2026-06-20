З 22 червня у Миколаєві стартує капітальний ремонт вул. 6 Слобідська. Тож з понеділка тимчасово перекриють рух по вул. 6 Слобідській на ділянці від вул. Колодязної до проспекту Центрального.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.



З 22 червня розпочинаються підготовчі роботи. Орієнтовний термін завершення робіт — вересень 2026 року.

Проєкт передбачає розширення проїжджої частини до трьох смуг руху та інтеграцію трамвайної колії в дорожнє полотно.

Водіїв просять завчасно планувати маршрути та враховувати ці обмеження.