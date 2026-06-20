Велика Британія розпочала роботу над створенням нових недорогих далекобійних ракет для України, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року. Планується, що ця зброя зможе уражати цілі на відстані понад 500 км. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg від 20 червня, пише Кореспондент.

Проєкт під кодовою назвою Brakestop британське Міністерство оборони ініціювало наприкінці 2024 року. Головною метою програми є швидка підтримка України. У розробці беруть участь компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace, які наразі працюють над трьома варіантами озброєнь. Випробування цих систем планується провести протягом найближчих місяців як у Великій Британії, так і в Україні.

За інформацією джерел, постачання нових ракет може розпочатися вже протягом року. Хоча за точністю і потужністю вони дещо поступатимуться Storm Shadow, їхня вартість буде майже вдвічі нижчою.

Ключовою особливістю проєкту є повна відмова від використання американських деталей та даних. Це принципове рішення британського уряду, щоб зменшити залежність від оборонної промисловості США. Нові ракети матимуть бойову частину вагою щонайменше 225 кг та зможуть вражати цілі на великій дальності.

Вартість одного такого боєприпасу (без урахування бойової частини) оцінюється приблизно в 400 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 529 тисячам доларів США.

За даними Bloomberg, виробники вже заявили про свою готовність розпочати серійне виготовлення до 40 ракет щомісяця через три-чотири місяці після отримання замовлення. У разі відсутності контракту з урядом Великої Британії компанії готові запропонувати свої розробки безпосередньо Україні або іншим європейським державам.