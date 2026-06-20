У ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

У Запорізькій області уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С” в районі населеного пункту Долинське.



Також вчора завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (рф).



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 234 бої, найгарячіше – на Гуляйпільському та Покровському напрямках, – Генштаб