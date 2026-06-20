В Австралії підтвердили перший випадок пташиного грипу H5 на материковій частині країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

За словами міністра сільського господарства Австралії Джулі Коллінз, вірус виявили у мертвого мігруючого морського птаха на південному узбережжі Західної Австралії поблизу міста Есперанс. Наразі ознак поширення інфекції серед свійської птиці не зафіксовано.

Пташиний грип H5 активно поширюється світом серед диких птахів та вже передається деяким ссавцям, зокрема великій рогатій худобі та тюленям. В Австралії побоюються, що вірус може завдати серйозного удару по птахівництву та тваринництву.

Ми всі знали, що не зможемо бути вільними від пташиного грипу вічно – заявила Коллінз.

Фахівці також перевіряють ще одного мертвого морського птаха, знайденого в тому ж районі. Науковці припускають, що вірус потрапив до Австралії разом із мігруючими птахами з Південного океану.

Експерти попереджають, що поява H5 становить серйозну загрозу для колоній морських птахів та популяцій австралійських морських котиків. Випадки зараження людей залишаються рідкісними та зазвичай пов’язані з тісним контактом із хворими тваринами.