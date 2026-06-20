Європейська комісія планує запропонувати новий закон, який зобов’яже компанії ЄС диверсифікувати джерела постачання критичних мінералів і зменшити залежність від Китаю, зокрема в сфері рідкісноземельних елементів та інших ресурсів, важливих для високотехнологічної промисловості, повідомляє Iнтерфакс з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

“Лідери Європейського Союзу, які зустрілися в Брюсселі, у п’ятницю погодилися, що виконавчий орган ЄС має розпочати діалог із головними торговельними партнерами блоку щодо “глобальних макроекономічних дисбалансів”, а також розглянути, чи потрібні нові торговельні заходи. Фокус був зосереджений на Китаї, хоча друга за розміром економіка світу не була названа у висновках саміту”, – йдеться в повідомленні.

механізми для стимулювання диверсифікації постачання через повільні темпи зниження ризиків у бізнесі. У Брюсселі нагадали, що минулого року ситуація загострилася після того, як Китай запровадив експортні обмеження на рідкісноземельні елементи, використавши своє домінування у переробці критично важливих мінералів.

“Найкращим сценарієм було б те, що компанії посилять свої зусилля щодо зниження ризиків, що означає, що цей захід може стати зайвим”, – заявила фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, який головував на саміті, заявив, що взаємодія з Китаєм є життєво важливою, однак нинішній торговельний дефіцит на рівні близько 1 млрд євро на день є “просто нежиттєздатним”.

“Ми не можемо продовжувати піднімати це питання без будь-яких конкретних результатів. І поки що, на жаль, Китай не виконав”, – наголосив Кошта.