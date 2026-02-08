Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив, що компанія планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки з видачі посилок, пише ЛБ.

“З нами підписують договір на видачу посилок, ми їм оплачуємо кожну видачу. Тобто, це не тягне за собою якихось капітальних витрат та дорогих ремонтів. Все-таки, найефективніше – це швидко наростити мережу, щоб нашим клієнтам було зручно і вигідно отримувати посилки”, – розповів Смілянський.

Гендиректор “Укрпошти” додав, що зараз проєкт перебуває на етапі тестування. Мешканці Києва вже можуть отримувати посилки в дев’яти пілотних точках.

“Безумовно, ми будемо дивитися за якістю, щоб підтримувалася якість видачі посилок, щоб всі правила, які мають бути виконані, були виконані. І далі будемо залучати нових партнерів”, – підкреслив Смілянський.

Окремо компанія планує на початку 2026 року встановити близько 1 тис. поштоматів, а також оновити мобільний застосунок, який дозволить клієнтам керувати посилками у зручний для них спосіб, зокрема перенаправляти відправлення до інших відділень чи поштоматів.