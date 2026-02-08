У РФ повідомили про затримання виконавця замаху на генерала Алексєєва.

У ЦГЗ ФСБ заявили, що громадянина РФ Л.Корбу затримали в ОАЕ і передали Росії.

Посібниками Корби у спецслужбі назвали росіян В. Васіна та З. Серебрицьку. Васіна затримано в Москві, Серебрицька нібито встигла виїхати в Україну.

Як стверджується, на цьому відео нібито зображено чоловіка, який напав на генерала. На кадрах видно, як він виходить із під’їзду, щось викидає в кучугуру — пізніше тут виявили зброю.

Раніше близький до силовиків канал «РЕН ТВ» повідомив, що до затримання підозрюваного «підключені міжнародні спецслужби», його «везуть із Дубая, куди раніше він відлетів, щоби втекти».

6 лютого повідомлялося, що в Москві на 24-му поверсі будинку на Волоколамському шосе було скоєно замах на заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.