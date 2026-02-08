У суботу вулиці Мілана охопили масові акції протесту, спрямовані проти проведення Зимових Олімпійських ігор. Тисячі демонстрантів вийшли на марш, висловлюючи невдоволення соціальною та екологічною ціною масштабного спортивного заходу, що призвело до запеклих сутичок із правоохоронцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Акція протесту, що розпочалася як мирна хода, швидко переросла у протистояння. Деякі учасники почали запускати піротехніку в бік оточення, змусивши поліцію застосувати водомети для розгону натовпу. Враховуючи досвід минулих вихідних у Турині, де під час подібних заворушень постраждали понад 100 офіцерів, поліція Мілана перебувала у стані підвищеної готовності.

Місцева влада задіяла додаткові підрозділи для охорони олімпійських об’єктів та центральних площ міста. Попри спроби правоохоронців стабілізувати ситуацію, напруженість у місті залишається високою, а активісти заявляють про намір продовжувати протести протягом усього періоду проведення Ігор.

Протестувальники висунули низку звинувачень на адресу організаторів Олімпіади. На плакатах, розгорнутих у центрі Мілана, критикували масову вирубку дерев для будівництва трас та використання величезної кількості штучного снігу, що шкодить екосистемі регіону.

Ігри більше не є стійкими з екологічної та соціальної точки зору – заявила одна з учасниць акції у коментарі для AFP.

Окрім екології, мешканці Мілана обурені загостренням житлового кризу. Активісти стверджують, що Олімпіада спровокувала різке зростання цін на оренду та виселення людей заради облаштування туристичної інфраструктури. Наразі організаційний комітет Ігор не надав офіційної відповіді на вимоги протестувальників, наголошуючи на важливості змагань для економіки Італії.