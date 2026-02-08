США планують скликати перше офіційне засідання “Ради миру” при президенті Дональді Трампі вже 19 лютого. Зустріч має відбутися у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Axios.

За даними Axios, Білий дім хоче використати зустріч для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення.

“Це буде перше засідання “Ради миру” і конференція зі збору коштів на відновлення Гази”, – сказав американський чиновник.

Наразі до складу Ради входять 27 членів, а головою є Трамп. У п’ятницю 6 лютого Білий дім почав зв’язуватися з десятками країн, щоб запросити їхніх лідерів і обговорити логістичні питання.

“Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує захід і почала перевіряти, які лідери зможуть на ньому бути присутніми”, – повідомило одне з джерел.

Видання зі свого боку додало, що плани проведення саміту перебувають на ранній стадії і можуть змінитися.