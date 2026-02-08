Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже жорстко засудила чергову хвилю російських ударів по критичній інфраструктурі України, назвавши їх цілеспрямованим актом терору. У суботу, 7 лютого, вона наголосила, що кремль свідомо намагається спровокувати гуманітарну катастрофу в розпал зими, атакуючи життєво важливі об’єкти енергопостачання. Про це пише УНН.

За словами дипломатки, останні атаки рф були спрямовані на високовольтні лінії електропередач та ключові підстанції, що безпосередньо вплинуло на стабільність виробництва атомної енергії.

Браже підкреслила, що такі дії є частиною стратегії агресора, спрямованої на виснаження цивільного населення.

Це терор проти народу України, щоб заморозити його на смерть – написала міністерка у соцмережі X, коментуючи наслідки ударів.

На тлі енергетичної кризи Латвія підтвердила намір надати Україні додатковий пакет технічної допомоги для відновлення пошкоджених мереж. Окрім практичної підтримки, офіційна Рига активно виступає за впровадження нових масованих санкцій проти російської федерації. Байба Браже закликала міжнародних партнерів посилити тиск на агресора, щоб припинити системне нищення української інфраструктури та притягнути винних до відповідальності.