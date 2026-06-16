Сьогодні, 16 червня, близько 12:40 39-річний водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись по вул. Велика в с. Лиса Гора Мигіївської громади, за попередніми даними, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Внаслідок ДТП водій легковика та троє його пасажирів 25, 45 та 64-х років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості й були доставлені до медичного закладу, де лікарі надали їм необхідну допомогу.

Слідчі Первомайського райвідділу поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини автопригоди, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за телефонами: (068) 314-29-49, (063) 128-72-16 чи 102.