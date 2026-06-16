Фізики з Австрії зробили важливий крок у розвитку науки, створивши перший у світі діючий ядерний годинник, пише Кореспондент.

Розробкою займалася команда дослідників із Віденського технічного університету. На відміну від звичайних атомних годинників, які вимірюють час за допомогою коливань електронів, новий прилад використовує коливання енергії всередині атомного ядра.

Для створення годинника науковці використали ізотоп торію-229. Його ядра вбудували у кристали фториду кальцію та опромінювали ультрафіолетовим лазером. Саме торій-229 виявився унікальним матеріалом, оскільки для зміни енергетичного стану його ядра потрібна значно менша енергія, ніж для більшості інших атомів.

Фахівці працювали над створенням ядерного годинника понад два десятиліття. Ідея такого пристрою з’явилася ще у 2003 році, але лише тепер технологію вдалося реалізувати на практиці.

Науковці пояснюють, що ядро атома набагато менш чутливе до впливу зовнішнього середовища, ніж електрони. Саме тому ядерний годинник може забезпечити ще вищу точність і стабільність вимірювань, ніж сучасні атомні аналоги.

Нову технологію вже використали для дослідження темної матерії – загадкової речовини, яка, за оцінками вчених, становить більшу частину матерії у Всесвіті, але залишається невидимою для сучасних приладів. За допомогою ядерного годинника фізики змогли встановити нові обмеження для деяких моделей надлегкої темної матерії.

Попри успішні результати, дослідники наголошують, що пристрій ще потребує вдосконалення. Водночас вони переконані, що в майбутньому ядерні годинники перевершать найкращі атомні аналоги та відкриють нові можливості для фундаментальної науки.

На думку фізиків, надточні вимірювання часу можуть стати ключем до відкриття невідомих законів природи та допомогти краще зрозуміти будову Всесвіту.