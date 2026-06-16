16 червня Україна та Албанія підписали Угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яка створює можливості для розвитку перевезень між країнами та зміцнення торговельно-економічного співробітництва.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

Ключове – без Угоди ні вантажівка, ні автобус з України не міг заїхати на територію Албанії за доступним механізмом. Те саме стосувалось і транспорту з албанською реєстрації. Тобто доступних можливостей для експорту та імпорту товарів та перевезень пасажирів не існувало, а лише варіанти додаткових дозволів на перевезення.

Угода цю проблему вирішує як для бізнесу, так і для громадян.

Документ визначає правові засади здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів між Україною та Албанією, а також транзитних перевезень територіями обох держав.

Більше того, Угода одразу передбачає впровадження “транспортного безвізу” – тобто лібералізацію вантажних перевезень.

Підписання Угоди є важливим кроком для розширення транспортної взаємодії України з країнами Південно-Східної Європи та сприятиме розвитку нових логістичних маршрутів для українського бізнесу.

“Розширення географії перевезень – це безпосередній пріоритет Мінрозвитку та нашої команди. Ми послідовно працюємо над збільшенням кількість країн, з якими маємо пряме сполучення. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати “транспортний безвіз”. Вдячний колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв’язків між нашими країнами”, – підкреслив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Підписав Угоду заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач та міністр інфраструктури та енергетики Албанії Енеа Каракачі.

Угода також передбачає створення змішаної комісії, яка координуватиме практичні питання її реалізації, зокрема порядок здійснення перевезень, обмін статистичною інформацією та розвиток співпраці між компетентними органами двох держав.

Після завершення внутрішньодержавних процедур документ набуде чинності відповідно до законодавства України та Албанії.

Підписання Угоди стало черговим кроком у розширенні мережі міжнародних транспортних домовленостей України та підтримці українських перевізників на міжнародних ринках.

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