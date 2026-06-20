За добу 19 червня та в ніч проти 20 у Миколаївській області виникло 8 пожеж.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Переважна більшість — це пожежі сухої трави, чагарників, очерету та сміття на відкритих територіях. Вогонь знищив понад 3 га сухої рослинності. На кожен випадок реагували пожежно-рятувальні підрозділи та вогнеборці місцевих пожежних охорон «Берізки», с. Коблеве та с. Шевченкове.

“Шановні громадяни! Посушлива погода сприяє збільшенню площі сухостою. В області вже встановили 5 клас пожежної небезпеки. Тому будьте уважними та відповідальними, оскільки необачно викинутий недопалок чи сірник може спровокувати масштабну пожежу на відкритій території” – йдеться у повідомленні.