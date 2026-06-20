Командування НАТО з трансформації спільно зі Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти запустили інноваційний конкурс Persistent Airfield Denial, метою якого є пошук рішень для тривалого виведення з ладу аеродромної інфраструктури противника. Призовий фонд конкурсу становить 250 тисяч євро, повідомляє УНН із посиланням на Defense Express.

У межах конкурсу учасникам пропонують розробити технології, які дозволять уражати літаки, злітно-посадкові смуги, склади паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та інші об’єкти авіаційної інфраструктури. При цьому НАТО не обмежує учасників у виборі технологій чи архітектури рішень, головною вимогою є їхня практична ефективність.

Серед можливих рішень розглядаються дрони різних класів, автономні або напівавтономні баражуючі боєприпаси, ройові системи та альтернативні способи доставки засобів ураження. Водночас запропоновані технології повинні працювати на значних дистанціях, бути стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, діяти без супутникової навігації та зв’язку з оператором, а також ефективно функціонувати за будь-яких погодних умов.

Окремою вимогою є готовність рішення до швидкого розгортання. Рівень технологічної готовності має відповідати стадії прототипу, а перша версія системи повинна бути готовою до постачання приблизно через півтора місяця після завершення випробувань. Повноцінне впровадження має бути можливим упродовж року.

Подання заявок триватиме до 20 липня 2026 року. Після цього фіналісти представлять свої розробки експертам НАТО. Раніше Альянс уже проводив подібні конкурси для пошуку рішень протидії керованим авіабомбам та безпілотникам на оптоволокні.