Швейцарія розпочала консультації щодо продовження статусу захисту S для українських біженців після березня 2027 року через відсутність перспектив тривалого перемир’я в Україні. Водночас країна розглядає можливість обмеження цього статусу для українських чоловіків призовного віку, узгоджуючи свої рішення з підходами Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні Федерального уряду Швейцарії, передає УНН.

Федеральна рада бере до відома пропозицію “Майбутнє статусу захисту S”, в якій зазначається, що продовження дії статусу захисту S після березня 2027 року може й надалі забезпечувати ефективний захист та зменшувати навантаження на систему надання притулку. Федеральна рада ухвалить рішення з цього питання влітку після консультацій із відповідними зацікавленими сторонами – йдеться у повідомленні.

Крім того, Федеральна рада розглядає питання про те, чи виключати в майбутньому з-під статусу захисту S українських чоловіків, які підлягають призову на військову службу. Це пов’язано з тим, що ЄС наразі розглядає питання про продовження тимчасового захисту з можливим обмеженням для цих чоловіків.

В уряді Швейцарії наголосили, що оскільки коротко- та середньострокових перспектив тривалого перемир’я в Україні немає, статус захисту S слід продовжити після березня 2027 року, тому було розпочато консультації.

У швейцарському уряді наголосили, що країна тісно координує свої дії з ЄС щодо статусу захисту S і продовжуватиме це робити.

Ця тісна координація насамперед спрямована на запобігання вторинній міграції між європейськими країнами. Швейцарія уважно стежить за дискусіями в Європі та аналізує, чи слід адаптувати швейцарську практику відповідно до будь-яких відповідних рішень, прийнятих ЄС – зазначили в уряді Швейцарії.

Водночас в уряді наголосили, що обмеження статусу захисту для чоловіків, які підлягають призову на військову службу, вимагатиме внесення змін до загального постанови Федеральної ради від 8 жовтня 2025 року про надання тимчасового захисту у зв’язку з ситуацією в Україні.

Залежно від результатів консультацій та будь-яких рішень ЄС, Федеральна рада до кінця літа ухвалить рішення щодо майбутнього статусу захисту S – а також щодо того, чи слід вносити зміни до загальної постанови. Після впровадження пропозиції Фрідлі Федеральне міністерство з питань міграції та інтеграції (SEM) вже обмежило статус захисту “S” особами, останнє місце проживання яких знаходилося в окупованих або спірних регіонах України – наголосили в уряді Швейцарії.

В уряді нагадують, що у листопаді минулого року низці відомств було доручено розробити чіткі норми щодо майбутнього статусу захисту S, за результатами яких існує три варіанти розвитку подій: збереження статусу захисту S; повне скасування статусу захисту S у разі стабільного перемир’я; та поступове скасування статусу захисту S у разі триваючого конфлікту.

У пропозиції викладено оперативні наслідки та фінансові й кадрові вимоги до федерального уряду та кантонів, а також надано основу для прийняття рішень.