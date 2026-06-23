Віцемаршалок (заступник спікера) Сенату Польщі Міхал Камінський оголосив про те, що відмовляється від двох державних нагород, отриманих від України, пише ЛБ.

Як пише 300Polityka, один з високопоставлених законотворців ухвалив таке рішення через “дії та заяви Президента Володимира Зеленського, які отримали підтримку більшості української політичної еліти”. Йдеться про “неготовність органів влади України засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі”.

Камінський стверджує, що приймав нагороди від України на знак визнання його заслуг щодо розбудови партнерства між Україною і Польщею, а також за авторство першого в історії Європарламенту звіту, у якому йшлося про майбутнє членство України в Євросоюзі.

Віцемаршалок стверджує, що Польща нібито “не хоче нав’язувати нікому бачення історії”. Але фактично цим займається, бо нарікає на “визнання національними героями осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення”. Польська влада “має право оцінювати цей вибір і обов’язок реагувати”.