В Україні фахівці дослідили 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон. Лише 5 із них, або 4,7%, не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками.

Станом на 18 червня більшість перевірених пляжів залишаються безпечними для відпочинку та купання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, пише ЛБ.

Безпечними для населення визнано пляжі у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас у низці регіонів пляжний сезон офіційно не відкритий, а на Миколаївщині діє заборона на купання відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації.

За результатами лабораторних досліджень купатися не рекомендують на пляжах «Хімік», «Гонти» та «Центральний» у Вінниці, на пляжі у Коростені на річці Уж, на міському пляжі Рівного на озері Басів Кут, а також у Хоросткові Тернопільської області.

У МОЗ також нагадали, що через воєнну загрозу у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях у 2026 році не відкриватимуть рекреаційні та оздоровчі зони на водних об’єктах.