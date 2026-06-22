Вчора, 21 червня, приблизно о 19:20, на 2 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» 38-річний водій Lexus ES 350, рухаючись зі сторони села Баловне Костянтинівської громади, за попередніми даними, не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини, де у подальшому відбулось перекидання транспортного засобу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок ДТП керманич авто та його п’ятирічний пасажир з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичних закладів. Стан водія лікарі оцінюють, як тяжкий, у малолітнього діагностували легкі ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.



Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутись за телефоном: 063-785-04-20 або 102.

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