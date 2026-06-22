Збірна України з фехтування завершила чемпіонат Європи у французькому Антоні здобуттям бронзової медалі: команда шпажисток у складі Олени Кривицької, Інни Бровко, Анни Максименко та Яни Шемякіної перемогла Італію у матчі за третє місце.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

У заключний день змагань континентальної першості на третю сходинку п’єдесталу піднялася наша команда шпажисток у складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Анна Максименко та Яна Шемякіна – йдеться у повідомленні.

У надзвичайно напруженому поєдинку за бронзу українки перемогли олімпійських чемпіонок, команду Італії – 29:28.

Тож загалом на Євро-2026 українські фехтувальники здобули 5 медалей (1, 4).