Уражено центр космічного зв’язку у Московській області, полігон підготовки операторів БпЛА та логістичну інфраструктуру ворога. Результати ураження порту “Кавказ”, повідомили у Генштабі.

21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам російського агресора.

Так, зокрема, уражено центр космічного зв’язку “Дубна” у Московській області. На об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються.

Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Окрім того, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області (рф) та у районі Покровська Донецької області.

Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту “Кавказ” у Краснодарському краї рф та двох автомобільних поромів. Ці об’єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.