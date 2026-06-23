З 2027 року компаніям, зареєстрованим у Євросоюзі, заборонять продавати російський зріджений природний газ навіть третім країнам, незалежно від кінцевого покупця. Це спонукає Кремль шукати інші маршрути збуту. Зокрема, Китай готує другий імпортний термінал для приймання ЗПГ з російського проєкту “Арктик СПГ-2”.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Китай готує другий імпортний термінал для обробки вантажів зрідженого природного газу з російського санкціонованого проекту Arctic LNG 2, розширюючи маршрут, який досі спирався на один об’єкт, повідомили три джерела, обізнані з цим питанням.

Новозбудований термінал LNG Longkou у східній китайській провінції Шаньдун, яким керує державний трубопровідний гігант PipeChina, готується до прийому вантажів Arctic LNG 2, повідомили джерела агентству Reuters.

Цей крок стане рятівним колом для проекту вартістю 21 мільярд доларів, який перебуває під жорсткими санкціями, та для Москви, експорт газу якої постраждав від рішення Європи припинити закупівлі, а нафтовий сектор якої стикається з тиском через атаки України.

Другий імпортний термінал дозволить Китаю приймати більші обсяги російського СПГ, що перебуває під санкціями, водночас надаючи Arctic LNG 2, розрахованому на виробництво 19,8 мільйона метричних тонн на рік, ще один експортний ринок.

Ні PipeChina, ні Novatek (NVTK.MM), мажоритарний власник Arctic LNG 2, не відповіли на запит Reuters про коментар.

Китай, єдиний відомий покупець санкційних вантажів Arctic LNG 2, досі отримував партії через термінал PipeChina Beihai в Гуансі. Цей об’єкт прийняв першу поставку проекту покупцю в серпні 2025 року на борту танкера Arctic Mulan.

Відтоді Beihai отримав 41 вантаж, або 2,6 мільйона тонн, СПГ з Arctic LNG 2 – багато з них через два плавучі сховища в Росії – згідно з даними відстеження суден та оцінками Kpler. Він також отримав три вантажі СПГ з санкційного російського терміналу Портова.

Китаю потрібен додатковий термінал для поглинання більшої кількості санкційних вантажів, повідомило одне з джерел. Усі відмовилися називати свої імена, оскільки не мали права спілкуватися зі ЗМІ.

Згідно з даними китайської митниці, найбільший у світі імпортер СПГ, Китай минулого року придбав у Росії 7,57 мільйона тонн.

Лункоу вважається логічним вибором, оскільки, як і Бейхай, ним керує PipeChina і він розташований ближче до плавучого сховища Коряк на Далекому Сході Росії, де зберігаються та перевантажуються вантажі Arctic LNG 2, повідомили джерела.

Керівник галузі заявив, що Лункоу завершив фазу механічного будівництва та має бути готовий до жовтня, вчасно до пікового зимового попиту.

В рамках завершеного першого етапу термінал Лункоу в прибережному місті Яньтай має річну потужність приймання 5 мільйонів тонн порівняно з 6 мільйонами тонн у Бейхаї.

Термінал СПГ Далянь компанії PipeChina на північному сході Китаю також обговорюється як потенційний майбутній пункт приймання, повідомило четверте джерело.

Новатек нещодавно активізував найм персоналу в Китаї, повідомило окреме джерело.

Минулого року агентство Reuters повідомляло, що «Новатек» знизив ціни на вантажні перевезення на 30–40% з серпня 2025 року, щоб залучити китайських покупців, незважаючи на санкції.