Відеозвіт про виконане завдання після скоєння злочину фігуранти надіслали замовнику, однак обіцяної винагороди так і не отримали. Нині зловмисникам слідчі повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це пише Поліція Миколаївської області.



Подія сталася вночі 20 червня в одному з мікрорайонів Миколаєва. Один із фігурантів облив легкозаймистою рідиною та підпалив автомобіль Opel Astra, який належить військовослужбовцю. Його спільник у цей час фіксував злочин на камеру мобільного телефону для подальшого звітування куратору. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнав також припаркований поруч автомобіль Mitsubishi Outlander, власником якого є теж військовослужбовець.

На місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу, а слідчо-оперативна група поліції зібрали речові докази за фактом підпалу.

Упродовж кількох годин слідчі та оперативники Миколаївського районного управління поліції, оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції, співробітники регіонального управління СБУ, за участі фахівців управління кримінального аналізу, у тому числі за допомогою записів камер відеоспостереження, зокрема системи «Безпечне місто», встановили осіб, причетних до злочину, та їх місцезнаходження.

Правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 45-річним чоловіком зв’язався невідомий та запропонував за грошову винагороду підпалювати транспортні засоби. Про таку «роботу» чоловік розповів своєму 36-річному знайомому, та разом чоловіки погодилися виконувати злочинні завдання за винагороду.