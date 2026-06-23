Ігор Смілянський неодноразово ставав героєм скандалів, найчастіше через хамство і зневагу до українців. Його поведінкою обурювалися і цивільні, і військові, але сьогодні Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського профнепридатним і пропонує звільнити його з посади.

«АТ «Укрпошта» є оператором поштового зв’язку, що має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг, та як надавач фінансових платіжних послуг є піднаглядною установою НБУ.



Оцінка професійної придатності керівників фінансових установ та надавачів платіжних послуг є невід’ємною частиною наглядових повноважень НБУ.

Її мета — забезпечити відповідність осіб, які приймають ключові управлінські рішення, встановленим законодавством вимогам, що є необхідною умовою стабільного функціонування фінансового сектору.



Процедура здійснюється за наявності підстав, визначених законодавством, зокрема в разі виявлення порушень у діяльності установи.

Нацбанк розпочав процедуру оцінки пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій у 2023–2026 роках.

За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю.



Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень, а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків.



Керуючись своїм професійним судженням, ураховуючи принципи співмірності (пропорційності) обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу, Комітет вбачає невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, установленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.



З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності».

Ігор Смілянський відреагував на рішення НБУ та пов’язав його із планами компанії створити поштовий банк.

-Кожного року, коли Укрпошта підходить впритул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити. Влітку 2025 року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії і ми були готові створити банк, з’явився лист А.Г. Пишного про дефолт Укрпошти. Де той дефолт — думаю, всі вже розуміють.

Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом — звільнити Смілянського. Я так розумію, у надії, що поки триватиме зміна керівництва, банк буде поставлено на паузу, а наступного керівника, якщо він не буде «лагідним» до А.Г. Пишного, можна буде й не погодити.

Тому вчора НБУ ухвалив рішення, що я, як СЕО АТ «Укрпошта», не відповідаю професійним вимогам до керівника фінансової установи (це не про якість доставки посилок , а про фінансові послуги). І згідно з цим рішенням акціонер компанії — Міністерство розвитку громад та територій України — має протягом 5 днів відсторонити мене та призначити іншого керівника.

Яким саме професійним вимогам? Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі.

Тож мої сім коментарів станом на зараз.

1. Наша юридична команда буде вивчати документи та приймати рішення щодо подальших дій. У тому числі будемо залучати зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та мене як її керівника. Наприкінці, впевнений, буде як із посилками — оплата отримувачем. Тобто за все заплатить НБУ і особисто А.Г. Пишний

2. Акціонер або Наглядова рада за будь-яких обставин мають право призначати і звільняти керівника — з рішенням НБУ чи без нього. Звісно, зміна керівника та її вплив також прописані в наших міжнародних угодах, у тому числі кредитних, на десятки мільйонів євро з ЄБРР. Тож із ними ми також відповідним чином прокомунікуємо ситуацію. Як і з МВФ.

3. Укрпошта спокійно продовжує працювати без жодних змін, поки ми працюємо над наступними кроками. Ми навчилися швидко відновлюватися як після ударів ворога, так і після ударів НБУ. Вони, до речі, не менш підступні, ніж удари окупантів. Враховуючи нетерпимість до критики, НБУ місцями дуже нагадує сусідню ворожу країну

4. Чи вважаю я це рішення виваженим? Звісно, ні. Якщо говорити моєю мовою — це повна херня і, що важливо, використання посади для зведення особистих рахунків.

5. Відповідно, я для себе прийняв рішення «наздоганяти» і виконавців цього рішення, і його замовників — як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації. І я вас запевняю: під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це замовлення. І я зроблю все, щоб він повністю відповів за це рішення. Активів у нього достатньо.

Тож наздоганяти буду і за це рішення, і за корупцію, і за неправомірні дії.

Андрію Григоровичу, Ви ж знаєте, які можливості має адвокат із досвідом роботи в США? Тож зі своїми активами будьте обережні, поки що прошу нікуди їх не переміщувати

З посади голови НБУ Ви, як я сподіваюся разом із багатьма людьми, скоро підете. А от відповідальність за скоєне за ці роки, як казав класик, чекатиме попереду.

6. Чому я вважаю, що це зведення рахунків? Давайте подивимося.

а) Укргазбанк, 2023 рік. Міскодинг на 5–7 мільярдів гривень на місяць, купа кримінальних справ — і Правління Укргазбанку спокійно працює далі. Навіть директора департаменту ризиків, який працював під час міскодингу, зробили членом правління. До керівництва банку питань немає.

б) Сенс Банк, 2026 рік — та сама історія. Але й тут проблем НБУ не бачить.

в) EasyPay та City24 отримують штраф за порушення фінмоніторингу на 135 мільйонів гривень, де йдеться про мільярди оборотів. Але санкцій до керівників немає. І я не кажу, що вони мають бути — я просто порівнюю.

г) Можна продовжувати далі, але картинка, думаю, зрозуміла.

Тобто підписання листа за дорученням Наглядової ради — це страшний злочин, за який треба звільняти. А от міскодинг чи обнал — «ну трохи пошалілі, з ким не буває»

Андрій Григорович дуже обережний у кадрових рішеннях, коли йдеться про те, щоб не пошкодити «стійкість банківської системи». Чи то стійкість системи «неформального банкінгу»

7. Чи є в нас рішення, неочікувані для НБУ? Звісно, є. Але всьому свій час.

Хтось сьогодні буде радіти (в мене багато друзів :)) хтось вже написав купу повідомлень підтримки, за що безмежно вдячний! Першим раджу не поспішати)))

Працюємо далі за принципом, який я озвучив із першого дня: не можуть мудаки завжди перемагати.

Або, як казав Нельсон Мандела:

«Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або пізнаю нове».

Ось і подивимося, що буде тут.