Філія «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» розпочала роботи з експлуатаційного днопоглиблення в акваторії морського порту Ізмаїл.

Про це повідомляє АМПУ, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, роботи проводяться в операційній зоні причалів на ділянках, де необхідно відновити проєктні глибини для забезпечення безпечного заходу суден, проведення вантажних операцій та забезпечення можливості задіяння максимальних осадок суден та суднових партій.

Порт Ізмаїл відіграє важливу роль у роботі українського Дунайського кластеру. Підтримання належних глибин біля причалів є необхідною умовою для безпечного судноплавства, ефективної обробки вантажів та стабільної роботи портової інфраструктури.

До виконання робіт залучено флот філії «Дельта-лоцман», зокрема буксир «Айдар», шаланду КШ-2 та промірний катер «Іван Коваль». Також використовується грейферний плавкран, залучений на умовах тайм-чартеру.

Протягом усього періоду днопоглиблення фахівці здійснюватимуть контроль глибин та моніторинг стану акваторії. Завершити роботи планується протягом двох місяців.

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