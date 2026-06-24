Ситуація в окупованому Криму динамічно змінюється. Удари Сил оборони по росіянах на півострові посилюються. Нині на півострові окрім дефіциту пального та обмеження логістичних шляхів, стався блекаут.

Про те, як удари по енергетиці Криму послаблюють російську армію, Суспільне поспілкувалось з головою Меджлісу кримськотарарського району Рефатом Чубаровим.

“Законними цілями для Збройних сил України є військові об’єкти на території окупованого Криму — і обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема об’єкти генерації електроенергії. Виведення їх з ладу буде продовжуватися, бо це абсолютно логічно після того, як знищувалися засоби протиповітряної оборони, сховища пального, термінали, через які постачалося пальне, пороми, логістика. Тепер щоб створити нестерпну ситуацію для російських військ і зробити їх знесиленими, потрібно виключити пальне, електроенергію і можливість їх туди постачати. І тому ще залишається Керченський міст”, — пояснив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Суспільне Крим

Він каже, після окупації півострова та енергетичної блокади Криму у 2015—2016 роках, окупанти побудували дві ТЕЦ — у Севастополі — Балаклавську та у Сімферополі — Таврійську. Виведення їх з ладу створює проблеми для російських окупаційних військ, адже утримувати “воєнну машину” у них не вийде лише на генераторах.

“Різні станції і потужні генератори, що вони завезли ще в ті роки, військові обʼєкти, що заживлені на резервні джерела і генератори теж вимагають пального. А дефіцит чи відсутність його — унеможливлює їх відновлення, і таким чином створюється ситуація нестерпна для окупантів”, — каже Чубаров.

Нагадаємо, уночі 24 червня, за інформацією радника міністра оборони України з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергія Стерненка у окупованому Севастополі уражень зазнали підстанції 330/220/110/35 кВ “Севастополь” і ТЕЦ у окупованому Сімферополі.

На думку Рефата Чубарова, далі Москва почне шантажувати Київ.

“Зараз Кремль перейде до шантажу. Я думаю, що зараз ми почуємо ну не нові, але старі пісні, але на новому етапі. Я думаю, що через день-два, якщо далі так буде йти. Бо були великі удари по інших об’єктах, по інститутах, які розробляють зброю, Дубна, Підмосковна і таке інше, до Москви добралися. Десятки аеропортів годинами стоять, десятки тисяч людей від 3—4 годин до 2—5 діб в аеропортах. Тобто ситуація так напружується і тому з їх сторони може бути ультиматуми на рівні відчаю і до цього треба теж буде ставитися дуже уважно”, — прогнозує політик.

Що ж стосується українців у Криму, то за словами Чубарова, вони готові перечекати тимчасові труднощі заради звільнення півострова від окупантів.

“Зрозуміло, що відсутність пального і обмеження електроенергії впливає і на життя людей, в тому числі сотень тисяч, які залишаються відданими українській державі, кримські татари, етнічні українці, інші. Але ці люди будуть готові потерпіти. Головне, щоб ця тенденція дійшла до звільнення Криму”, — сказав голова Меджлісу.

Нині Чубаров радить кримчанам робити запаси самостійно, підготувати пальне для генераторів.

Станом на ранок 24 червня блекаут стався у Севастополі, Євпаторії, Саках, Джанкої, Армянську, Яни Капу та Перекопському і Євпаторійському районі. У Сімферополі — нестабільна напруга у мережі.

На переконання експерта з енергетики Геннадія Рябцева, енергосистема Криму нині хитка і повністю залежна від постачань з Росії. А серйозні проблеми зі світлом на півострові можуть виникнути у разі пошкодження енергетичної інфраструктури, пов’язаної з Кримським мостом.