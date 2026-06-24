Сьогодні, 24 червня, приблизно о 10:50 на пр. Богоявленському в районі перехрестя з вул. Парковою сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Ford Focus, за кермом якого перебувала 38-річна жінка, та Hyundai Elantra, під керуванням 47-річного водія.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водія Hyundai та його 44-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу.

Водій Ford від госпіталізації відмовилась.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20, 102.