росія звинуватила США у невиконанні “домовленостей”, досягнутих між президентами володимиром путіним і дональдом трампом на саміті в Алясці в серпні минулого року. Така зміна риторики свідчить про зростаюче розчарування в москві, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання, впродовж трьох днів троє високопоставлених російських чиновників заявили, не наводячи конкретних подробиць, що Вашингтон не виконав своїх зобов’язань.

Ці коментарі з’явились на тлі активізації ударів українських безпілотників углиб російської території. Водночас кремль з моменту саміту на Алясці часто згадує про “дух Анкориджа”.

На думку аналітиків, це є скороченим виразом твердження росії про те, що Трамп не проти вимоги путіна: Україна має віддати весь Донбас в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах.

Аналітик Міжнародної кризової групи Олег Ігнатов зазначив, що росія була розчарована відсутністю посередницьких зусиль з боку США з лютого, коли Трамп разом з Ізраїлем розпочав війну проти Ірану, а увага Вашингтона переключилася на інші питання.

Також росія послідовно виключала можливість посередництва з боку європейських урядів, які майже не давали жодних ознак того, що вони заохочуватимуть Київ піти на значні поступки.

Немає структурованого дипломатичного процесу, немає жодної пропозиції на столі, фактично немає нічого. росіяни дуже розчаровані цим, вони дійсно хочуть, щоб американці долучилися до процесу – сказав Ігнатов.