З початком туристичного сезону фіксується значне збільшення пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску в Чернівецькій області. Особливо це стосується туристичних автобусів, кількість яких в літній період зростає в рази.

Зважаючи на те, що найбільш популярним напрямком залишається українсько-румунський кордон, з суміжною стороною досягнута домовленість про запровадження тимчасового пропуску автобусів будь-якого розміру та місткості через пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Рух автобусів через цей пункт пропуску технічно можливий лише в напрямку виїзду з України та буде діяти до кінця літа поточного року. Для перетину кордону водіям автобусів обов’язково потрібно зареєструватися в електронній системі Є-черга та прибути до пункту пропуску у визначений системою час.

Відкриття альтернативного маршруту для пасажирських автобусів дозволить розвантажити інші пункти пропуску на державному кордоні з Румунією та зробить перетин кордону комфортнішим та швидшим.