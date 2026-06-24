Четверо українців – членів екіпажу контейнеровоза Epaminondas, затриманого у квітні Корпусом вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, звільнені і перебувають у безпеці.

Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Тихий зазначив, що у квітні Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав в Ормузькій протоці низку суден, зокрема й контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України – членів екіпажу.

За його словами, Департамент консульської служби МЗС та посольство України в Греції оперативно встановили особи українських моряків і підтримували постійний зв’язок з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та іншими причетними сторонами для захисту українців і забезпечення їхнього повернення додому.

«Відтоді тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний», – повідомив Тихий.