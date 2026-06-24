Польський депутат Януш Ковальський закликав розпочати програму з повернення українців з Польщі до України. Проте це — лише популістська заява, зробити таке в реальності неможливо.

“Пора запустити програму повернення українців з Польщі в Україну. Всі повинні туди повернутися”, — написав Ковальський у Facebook.

“Телеграф” попросив ШІ Gemini пояснити, чому втілити українофобські заклики Ковальського не вийде. Є три головні причини.

Польща потребує українських робочих рук

Українці потрібні Польщі як ключовий елемент економіки. Вони виконують важливу роботу, закриваючи собою цілі напрямки: будівництво, логістика, сфера послуг, сезонні польові роботи. Важливо, що більшість наших громадян працюють офіційно та платять податки. За оцінками Нацбанку Польщі, присутність українських працівників додає значний відсоток до щорічного зростання польського ВВП. Вислати їх — означало б власноруч влаштувати Польщі важку економічну кризу.

Польща є частиною ЄС та не може суперечити його рішенням

Польща, яка є частиною Європейського Союзу не може ухвалювати такі рішення одноосібно. Водночас на рівні ЄС діє офіційний статус тимчасового захисту для українців. Польща зобов’язана виконувати європейські правові норми. Крім того, депортація сотень тисяч чи мільйонів українців, які законно перебувають на території Польщі суперечить усім міжнародним конвенціям.

Депортація сотень тисяч людей призвела б до колапсу прикордонних органів

Навіть якщо уявити, що Польща пішла б на такий божевільний крок, країна просто немає механізмів для депортації такої кількості людей. Для цього знадобилася б величезна армія силовиків, депортаційні табори та транспортна інфраструктура. Крім того, що це викликало б міжнародний скандал, була б паралізована робота прикордонних органів самої Польщі.

Ковальський закликає до висилки українців — що про нього відомо

Януш Ковальський є ультраправим політиком, який відомий своїми антиукраїнськими заявами. Він регулярно використовує цю тему для внутрішньої політики. Зокрема раніше він неодноразово виступав проти пільг та преференцій для українців, критикував підтримку України та закликав скоротити допомогу українським біженцям.

Цікаво, що до недавнього часу Ковальський був членом партії “Право і справедливість”, однак у квітні його змусили покинути партію. Відкрилися його зв’язки з криптовалютною біржею, яка заблокувала кошти клієнтів.