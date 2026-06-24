“Укрпошта” продовжує розширювати мережу поштоматів, щоб зробити отримання посилок максимально зручним. З 24 червня комірки швидкої видачі вже запрацювали у чотирьох нових локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на генерального директора АТ “Укрпошта” Ігоря Смілянського.
Компанія продовжує звільняти відділення “Укрпошти” від черг – запускає все більше комірок швидкої видачі.
Він уточнив, що з 24 червня 2026 року нові поштомати запрацювали:
в Одеській області;
у Вінниці;
у Хмельницькому;
у Миколаєві.
“Тепер дорогою на пляж можна швидко, буквально за кілька секунд, отримати свою посилку, наприклад, із Temu чи AliExpress, у яких точно знайдеться щось дуже необхідне для літнього відпочинку”, – зауважив Смілянський.
“Наш проєкт із комірками швидкої видачі став хітом і, судячи з відгуків у соцмережах та від наших працівників, усім дуже подобається”, – поділився гендиректор акціонерного товариства.
Згідно з його даними, станом на 24 червня в Україні вже встановлено 277 таких поштоматів (із 600 запланованих на першому етапі).
Окрім зазначених вище регіонів, вони вже працюють:
у Києві та області (122 відділення);
у Дніпрі;
у Запоріжжі;
у Кропивницькому.
Насамкінець Смілянський повідомив, що цього тижня компанія починає встановлення комірок швидкої видачі (поштоматів):
у Львові;
в Івано-Франківську.
“Чекаємо вас у наших відділеннях і, звісно, чекаємо на гарні фото з красивими жовтими комірками та вашим чудовим настроєм від своєчасно доставленої посилки, отриманої без черг і за найдоступнішим тарифом”, – підсумував очільник компанії.