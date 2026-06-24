Президент Зеленський зустрівся з очільником ГУР і про зміст розмови повідомив наступне:

-Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім обговорили виконання плану наших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру. Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Окрім цього, аналіз, що був проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.

Також розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій. Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки.

Була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!