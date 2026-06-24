Польоти російських ударних БПЛА вздовж білорусько-українського кордону не фіксуються від неділі 21 червня. Схоже, що ретранслятори відключили.

Про це пише білоруське видання Флагшток.

З кінця весни та на початку літа прольоти вздовж білорусько-українського кордону були масовими, частина БПЛА потрапляла на територію Білорусі, рух БПЛА на низьких висотах спостерігали мешканці прикордонних населених пунктів.

Останній дрон, що залетів на територію Білорусі, фіксувався 21 червня – він рухався в районі Турова Гомельської області, а потім знаходився поблизу Давид-Місто Брестської області.

Всі наступні дні російські БПЛА, як і раніше, продовжували атакувати Чернігівську область, але летіли вже іншими маршрутами, що не зачіпають українсько-білоруське прикордоння.

Український моніторинговий канал “ЄРадар” підтвердив “Флагштоку”, що російські БПЛА не пролітали вздовж кордону з РБ цього тижня.

Правда, масованих атак РФ у ці дні не було, тому картина ще не повна, щоб робити однозначні висновки.