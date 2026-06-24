У Франції 23 червня став найспекотнішим днем з початку метеорологічних спостережень — у 1947 році. Метеорологи зареєстрували 135 температурних рекордів. Влада країни заявила про десятки загиблих через спеку, серед них — діти.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV, передає Суспільне.

Найвищу температуру +44,3°C зареєстрували в комуні Піссосі, що в регіоні Ланди. Днем раніше там оголосили “червоний” рівень попередження про спеку.

Ці рекордні температури переважно зосереджені вздовж західного узбережжя частини країни. Зокрема, рекордну спеку зареєстрували в Больє-сюр-Лайон, Кап-Ферре, Сен-Фюльжані, Паллюо та низці інших населених пунктів регіонів Вандея, Мен і Луара та Жиронда

Спека також вразила центрально-західну частину країни. На станції Шатоміан метеорологи зареєстрували новий температурний рекорд – 43,2°C. Як і на станції Ле Блан (Ендр) – 43,2°C, та на станції Савіньї-ан-Верон (Ендр і Луара) – 42,5°C.

Південний захід також постраждав. Станція Англар у департаменті Ло встановила новий рекорд – 42,4°C. Те саме сталося в Тулузі, де температура сягнула 41°C, і в По, департамент Атлантичні Піренеї, де вона досягла 39,9°C.

Як повідомляє BFMTV, температурні рекорди можуть бути оновлені вже 24 червня. Національна метеослужба Météo-France оголосила червоний рівень небезпеки через екстремальну спеку в 58 департаментах країни. За оцінками служби, попередження стосується близько 44 мільйонів жителів Франції.

Смерті через спеку

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 23 червня заявив, що за останні кілька днів 40 людей по всій країні втопилися під час купання в місцях, не призначених для купання.

“Утоплення стали справжньою трагедією. З 18 червня ми отримали дані про смерть 40 людей. Більшість із них — це молодь”, — заявив голова уряду.

Напередодні агенція Reuters повідомляла, що 22 червня у Франції загинули щонайменше 18 людей, зокрема двоє дітей віком два та чотири роки, яких залишили в автомобілі, що нагрівся через спеку. До цього було відомо про смерть кількох людей літнього віку. Їхні тіла знайшли у власних будинках.