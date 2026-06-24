130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України отримають державне фінансування на оснащення навчальних кабінетів, STEM-лабораторій та лабораторій природничих наук.

Завдяки державній субвенції громади зможуть закупити сучасне обладнання, мультимедійні засоби та меблі для створення якісного освітнього середовища. Це дозволить учням здобувати більше практичних навичок, працювати з сучасними технологіями та проводити дослідження під час навчання.

«Облаштування сучасних освітніх просторів є важливим складником змін у профільній старшій школі. Коли школа має сучасні лабораторії, STEM-простори та обладнання для експериментів, вона стає місцем, де народжується цікавість, критичне мислення та здатність знаходити рішення», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Серед закладів МИколаївщини фінансування отримають

– Миколаївський ліцей № 55 Миколаївської міської ради Миколаївської області

– Південноукраїнський ліцей № 2 Південноукраїнської міської ради

– Братський ліцей № 1 Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області

– Снігурівський ліцей Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області

Уряд уже спрямував понад 459 млн грн для перших 85 закладів освіти. Решта ліцеїв отримає фінансування найближчим часом.

Оновлення освітніх просторів є частиною реформи Нової української школи та підготовки до запуску старшої профільної школи. Починаючи з 2027 року, академічні ліцеї працюватимуть за новою моделлю навчання, яка передбачає поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до обраного профілю.

Загалом у 2026 році Уряд виділив 3,2 млрд грн на оновлення освітніх просторів

1,2 млрд грн — для пілотних ліцеїв, які впроваджують профільну старшу школу;

• 1,3 млрд грн — на оновлення освітніх просторів у гімназіях;

• 700 млн грн — на створення сучасних освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях.