Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару в Солом’янському районі столиці.

Триває демонтаж перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійних конструкцій розташованих поруч пошкоджених будівель. Уже вивезено 52 кубометри будівельного сміття.

До робіт залучені кінологи ДСНС.

Психологи ДСНС Києва надали допомогу 98 громадянам.

Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили місце обстрілу на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучили безпечні уламки російської ракети, повідомили в ДСНС України.

Як повідомляло Інше ТВ, У Києві вже 12 загиблих