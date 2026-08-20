В українському агросекторі цього року помітно побільшало високооплачуваних вакансій. Найбільше роботодавці готові платити за професії, де потрібні практичні навички та досвід, а сезонним працівникам у деяких випадках пропонують значно більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Скільки платять працівникам агросфери

Медіанна зарплата у категорії “Сільське/лісове господарство й агробізнес” у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% – у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери – їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Також роботодавці пропонують:

лісникам – 48 750 гривень;

– 48 750 гривень; сезонним працівникам і збирачам ягід – 37 500 гривень;

– 37 500 гривень; трактористам – 36 250 гривень;

– 36 250 гривень; пилорамникам та розпилювальникам – 33 750 гривень;

– 33 750 гривень; агрономам – 31 500 гривень;

– 31 500 гривень; садівникам і механізаторам – близько 30 000 гривень;

– близько 30 000 гривень; робітникам та різноробочим – 23 500 гривень;

– 23 500 гривень; фермерам – 21 500 гривень.

Деякі зарплати зросли у кілька разів

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень – більш ніж утричі.

Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень – майже у 2,7 раза.

Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.

Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% – із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників – на 15%, до 48 750 гривень.

За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов’язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.

Де найбільше шукають працівників

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області – 75.

У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській – 29, у Житомирській – 21.

Ще вакансії були представлені у таких областях: