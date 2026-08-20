Подія сталась вночі 19 серпня у Очакові. До відділення поліції №7 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про смертельні вогнепальні поранення військовослужбовця на місці несення служби.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці події працювали слідчі слідчого управління, оперативники, криміналістична лабораторія обласного главку поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 40-річний військовослужбовець разом із 52-річним побратимом перебували на службі. В якийсь момент між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час сварки 40-річний зловмисник здійснив чергу пострілів із закріпленої за ним зброї у товариша по службі. Також поліцейські з’ясували, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ручний кулемет Калашникова і стріляні гільзи та направили їх на експертне дослідження.

40-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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