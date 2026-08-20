Передача до України останніх 14 польських винищувачів МіГ-29 була переведена Варшавою на комерційні рейки, тому питання цінності, а тепер й безпечності цих літаків є ключовим.

У Варшаві поки не змогли остаточно вирішити, що робити з останніми винищувачами МіГ-29. Початковий план продати їх Україні в обмін на дронові технології досі не реалізований, як і продаж їх Болгарії, яка начебто зацікавлена в них.

Але у польському оборонному відомстві визнали, що їх подальша експлуатація небезпечна. Це стало відомо завдяки відповіді на пропозицію перетворити ці МіГ-29 на БПЛА, як це робить Китай. Відповідний запит був направлений до міністерства оборони країни, яке у своїй відповіді роз’яснило, чи можливий такий варіант.

“Через постійний розвиток цільових операційних стандартів та відсутність джерела запасних частин, утримання цього типу літаків у збройних силах Польщі є економічно невигідним і також може вплинути на безпеку їх безпосередніх користувачів”, – йдеться у відповіді, яку цитує видання Zbiam.

Зі свого боку Defense Express зазначає, що неофіційна інформація щодо стану цих літаків, який оцінений як “плачевний”, фактично підтверджується. Бо зрештою мова йде про 14 майже 40-річних винищувачів, на граничних строках експлуатації, до яких у Польщі, як виявилось, відустні запасні частини.

У зв’язку з чим питання реальної цінності та безпечності цих винищувачів для України повинно мати чітку відповідь. Бо Польща перевела їх передачу на комерційні рейки та бажає отримати дронові технології. А ці літаки Україні необхідно буде відновити до боєздатного стану, якщо це можливо, або просто розібрати на ті комплектуючі, які ще можуть прослужити, якщо це можливо.

Так само вочевидь здійснить і Болгарія, яка зіткнулась із затримкою передачі другої партії F-16 Block 70, бо замовлені у 2022 році машини будуть у наступному десятилітті. При цьому, якщо у Софії дійсно вважають, що польські МіГ-29 їм потрібні. Бо міноборони Болгарії офіційно визнало, що поки не ввели в експлуатацію вже отримані вісім F-16 і це станеться лише у 2027 році.

Тобто болгарські повітряні сили, якщо й мають проблему у обороноздатності, то вирішити її можливо за рахунок новітніх F-16 Block 70, які просто стоять на авіабазі, а не 40-річних МіГ-29, експлуатація яких, як визнали у міноборони Польщі, небезпечна.

Саме тому не виключно, що міноборони Польщі буде вимушена ще й заплатити за утилізацію цих літаків.