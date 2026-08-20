Під час обрання в суді запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю, якого підозрюють у межах спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп», прокурор САП перерахував список фігурантів, які згадуються у цій справі:



Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції

Максим Микитась, колишній народний депутат

Вадим Столар, чинний народний депутат

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного «Сенс Банк»

Олег Ступак, колишній голова правління державного «Сенс Банк»

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного «Сенс Банк»

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»)

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем)

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»)

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).