Подія сталася вночі 16 серпня у будинку на вулиці Малій Морській у Миколаєві. До відділення поліції №1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від підлітка про те, що сусід у їх з матір’ю помешкання кинув вибухівку.

Як поінформували в поліції Миколаївської області, на місці працювали слідчі слідчого управління, оперативники, криміналістична лабораторія обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та фахівці вибухотехнічної служби.

З травмами внаслідок вибуху власницю житла доставили до медичного закладу, нині жінка продовжує перебувати у лікарні. 17-річний син потерпілої, який також перебував вдома, не постраждав.

Під час огляду кімнати правоохоронці вилучили уламки вибухового пристрою, попередньо, гранати Ф-1, які направили на експертне дослідження.

У ході слідчих дій поліцейські встановили, що у 45-річної господарки помешкання сталась чергова сварка із сусідом, з яким у неї певний час триває конфлікт. Тієї ночі 54-річний чоловік, попередньо, у стані сп’яніння, розбив вікно та жбурнув через нього вибухівку, у кімнату, де перебувала потерпіла.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 «Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури заочно повідомили фігуранту про підозру та оголосили його у розшук.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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